Hindistan-Pakistan Sınırında Gerginlik: Cammu Keşmir'de 12 Ölü

Pakistan'ın sınır ötesi saldırılarında Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Hindistan'ın "Sindoor operasyonu"na karşılık Pakistan ordusu, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca topçu saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 12 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

Topçu saldırılarının yoğunlaştığı Poonch, Rajouri ve Mehandar bölgelerindeki mesken ve işletmelerin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Hindistan ordusu, daha önce Pakistan güçlerinin LoC boyunca uluslararası sınırda düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Durum "son derece gergin"

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde iktidardaki Cammu Keşmir Ulusal Konferansı (JKNC) partisi açıklama yaptı.

Çatışma nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "durum son derece gergin" ifadesi kullanıldı.

JKNC milletvekili Ajaz Jan, durumu incelemek üzere Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Poonch bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret etti.

Pakistan: Hindistan ülkedeki sivil bölgeleri ve camileri hedef aldı

Geo News'ün haberine göre Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Parlamento'da basına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 75 ila 80 savaş uçağıyla, ülkedeki sivil bölgeleri ve camileri hedef aldığını belirtti.

Dar ayrıca, Pakistan'ın uluslararası topluma "savaş başlatmama sözü verdiğini" vurguladı.

Ülkesinin saldırılar karşısında itidalli davrandığını söyleyen Dar, "Talimatlar yalnızca füze ateşleyen Hint jetlerinin hedef alınması şeklindeydi, bundan ötürü yalnızca 5 jet düşürüldü. Talimatlar farklı olsaydı 10 ila 12 jet vurulmuş olurdu." dedi.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, ana güzergahlarda hava sahasının uçuşlara yeniden açıldığı, ancak bazı güzergahların 24 saat daha kapalı kalacağı duyuruldu.

Pakistan, Hindistan'ın misilleme saldırısının ardından hava sahasını kapattığını, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldığını açıklamıştı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.