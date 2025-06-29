Hindistan, Pakistan'ın Terör Saldırısı Suçlamalarını Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 13 askerin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili olarak Hindistan'ı suçlamasını şiddetle reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ordusunun suçlama çabalarına karşı çıkarken, saldırıyı Pakistan Talibanı'nın gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hindistan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 13 askerin öldüğü terör saldırısını planladıklarına ilişkin suçlamayı şiddetle reddetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinin (ISPR) Hayber Pahtunhva eyaletinde 13 askerin öldüğü bombalı saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutmasının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan ordusunun, saldırı nedeniyle Hindistan'ı suçlama çabalarının" şiddetle reddedildiği bildirildi.

Pakistan'daki saldırı

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.

ISPR'den yapılan açıklamada saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği savunulmuştu.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.