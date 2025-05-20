Hindistan, Pakistan ile Ateşkes Anlaşmasında ABD'nin Rolünü Redetti

Hindistan, Pakistan ile Ateşkes Anlaşmasında ABD'nin Rolünü Redetti
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalar sonrası imzalanan ateşkes anlaşmasında ABD Başkanı Trump'ın etkisinin olmadığını savundu. Misri, ateşkesin 'geleneksel savaş kuralları' çerçevesinde oluştuğunu belirtti. Pakistan Başbakanı ise ABD'nin bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile 6-10 Mayıs tarihlerinde yaşadığı çatışmaların ardından imzalanan ateşkes anlaşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin olmadığını savundu.

India Today gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, parlamentodaki bir oturumda soruları cevaplayan Misri, Hindistan'la Pakistan arasında süren gerginliğe ve varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın "Nükleer çatışmayı durdurduk. Bence kötü bir nükleer savaş olabilirdi. Milyonlarca insan ölebilirdi. Bu yüzden bununla gurur duyuyorum." sözleri hatırlatılan Misri, ülkesinin ABD ile "rutin çerçevede" görüşmeler yaptığını ancak ABD'nin çatışmalarda "arabuluculuk" faaliyetinin olmadığını öne sürdü.

Misri, Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmaların "geleneksel savaş kuralları" çerçevesinde meydana geldiğini ifade ederek "İslamabad'ın herhangi bir nükleer girişimde bulunduğuna ya da sinyal verdiğine dair bir kanıt olmadığını" vurguladı.

Öte yandan Geo News'ün haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'nin ateşkes anlaşmasında "önemli bir rol oynadığını" belirtti.

Şerif, "Trump bir barış adamıdır. Ekibinin bu durumla gönülden ilgilendiğine ve ateşkesin sağlanmasında hayati bir rol oynadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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