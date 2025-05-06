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Hindistan, Pakistan Gerilimi Nedeniyle Sivil Güvenlik Tatbikatı Yapacak

Hindistan, Pakistan Gerilimi Nedeniyle Sivil Güvenlik Tatbikatı Yapacak
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Hindistan hükümeti, Pakistan ile yaşanan gerilimler üzerine eyaletlere sivil güvenlik tatbikatları yapma talimatı verdi. Tatbikatlar, hava saldırısı uyarı sistemlerinin hazır hale getirilmesi ve tahliye planlarının provasını içerecek.

Hindistan'da hükümet, Pakistan'la yaşanan gerilimlerin ardından eyaletlere, hava saldırısı uyarı sirenlerinin hazır hale getirilmesi ve tahliye planlarının provasının yapılması gibi önlemleri içeren sivil güvenlik tatbikatları yapma talimatı verdi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, Pakistan'la yaşanan gerilimlerin ardından eyaletler için talimatname yayımladı.

Bakanlık, eyaletlerin hava saldırısı uyarı sirenlerinin hazır hale getirilmesi, tahliye planlarının güncellenmesi ile provasının yapılması, elektrik kesintisine karşı önlemler, sivillerin saldırı durumunda kendilerini korumak için eğitilmesi ve hayati öneme sahip tesislerin erken kamufle edilmesi gibi önlemleri içeren sivil güvenlik tatbikatları yapılmasına karar verdi.

Tatbikatların 7 Mayıs'ta yapılması talimatını veren Bakanlık, sivil tatbikat kararının "düşmanca bir saldırı durumunda etkili sivil savunma" gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, kararın İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerginlik bağlamındaki zamanlamasına işaret edilerek böyle bir tatbikat talimatının en son iki ülke arasında savaşın yaşandığı, 1971'de verildiği belirtildi.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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