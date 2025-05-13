PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Hindistan-Pakistan Çatışmasında 40 Sivil Hayatını Kaybetti

Hindistan-Pakistan Çatışmasında 40 Sivil Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 'Sindoor Operasyonu' adı altında düzenlediği saldırıda aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 121 sivil yaralandı, ayrıca Pakistan tarafında 11 ordunun da öldüğü belirtildi.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın ülkesine karşı başlattığı "Sindoor Operasyonu"nda aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hindistan tarafından düzenlenen "Sindoor Operasyonu"na dair güncel verilere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırı sonucu aralarında 15 çocuk ve 7 kadının da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 121 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"Sindoor Operasyonu" neticesinde 11 ordu personelinin öldüğü ve 78 personelin de yaralandığı belirtilen açıklamada, " Pakistan'ın egemenliği ya da toprak bütünlüğüne herhangi bir meydan okuma girişimine, hızlı, tam kapsamlı ve kararlı bir karşılık verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise dün, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu yalnızca askıya aldıklarını belirterek, gerek görmeleri durumunda devam edebileceklerinin işaretini vermişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.