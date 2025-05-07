Hindistan, Pakistan'a Saldırdı: 26 Kişi Öldü

(ANKARA) - Pakistan, Hindistan'ın dün gece düzenlediği hava saldırılarında 26 sivilin öldüğünü açıkladı. Hindistan, Keşmir'deki saldırının intikamı olarak "terör altyapılarını" hedef aldığını belirtti. Uluslararası toplum, iki nükleer güce itidal çağrısı yaparken; Pakistan, bu saldırıların "cevapsız kalmayacağını" bildirdi.

Keşmir'de geçen ay meydana gelen 26 Hint vatandaşının hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından, Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilim sürüyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza, Hindistan'ın gece boyunca düzenlediği saldırılarda, 26 sivilin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Raza, ülkenin Hindistan'a "kendi seçtikleri zaman yer ve araçlarla" karşılık vereceğini söyledi.

Pakistan Askeri Sözcücü Teğmen Ahmed Şerif Chaudhry, saldırıların Hindistan topraklarından yapıldığını söylerken, Pakistan Hava Kuvvetlerinin, füze saldırısına hızla karşılık vererek savunma sistemlerini harekete geçirdiğini ve daha sonrasında "herhangi bir Hint uçağının Pakistan hava sahasına girmesini engellediğini" ifade etti.

Chaudhry, füzelerin Pakistan yönetimindeki Keşmir'de bulunan Muzafferabad ve Kotli'nin yanı sıra Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Bahawalpur kentindeki sivil nüfusu hedef aldığını belirtti. Chaudhry de ordunun Hindistan'ın saldırılarına "kendi seçtiği bir zaman ve yerde" karşılık vereceğini de bildirdi ve "Bu cevapsız kalmayacak" dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni topladı

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı bir "savaş eylemi" olarak niteleyerek kınadı. Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın hain hedeflerinde başarılı olmasına asla izin verilmeyecektir" diyen Şerif, Pakistan ulusunun moralinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Pakistan Federal Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar'ın, devlet televizyonu Pakistan Television'a yaptığı açıklamaya göre, Şerif, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni bugün yerel saatle 10.00'da topladı. Pakistan, ayrıca beş Hint hava kuvvetleri jetinin düşürüldüğünü ileri sürdü. Hindistan Keşmir'indeki dört yerel hükümet kaynağı, batı medyasına konuşarak, üç savaş uçağının gece boyunca bölgenin farklı bölgelerine düştüğünü söyledi.

Hindistan'dan Pahalgam saldırısına yanıt

Hindistan Silahlı Kuvvetleri ise dün gece Pakistan'a karşı başlattıkları saldırılara, "Sindoor Operasyonu" adını verdiklerini belirterek, bu kapsamda Pakistan ve Pakistan'ın kontrolü altındaki Cammu ve Keşmir'i ayıran Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Bhimber Gali'deki dokuz bölgeyi hedef aldığını doğruladı. Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, "uygun bir şekilde kalibre edilmiş bir şekilde karşılık verdiği" belirtildi. Açıklamada, saldırının Keşmir'deki Pahalgam'da düzinelerce Hintlinin öldürüldüğü "barbarca" saldırının ardından geldiği kaydedildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Misri: "Leşker-i Tayyibe'nin Pakistan bağlantılarını tespit ettik"

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, basın toplantısında, Hindistan'ın geçen ay Keşmir'de meydana gelen Pahalgam saldırısından sorumlu olan militan grup "Leşker-i Tayyibe'nin Pakistan bağlantılarının tespit edildiğini" iddia etti. Misri, Hindistan'ın gece boyunca gerçekleştirdiği saldırıların Pakistan'daki "terörist altyapıyı" yok etmeyi amaçladığını bildirdi. Ancak Pakistan, vurulan yerlerin "sivillerin yaşam alanı" olduğunu belirtti.

Uluslararası hava yolu şirketleri, bölgedeki uçuşları iptal ediyor

Uçak takip sitesi olan Flightradar24, sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımda, "Pakistanlı olmayan uçaklar, hem Pakistan havaalanlarına hem de üst uçuşlara, yön değiştiriyor gibi görünürken, Pakistanlı havayolları şu anda varış noktalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. Çok sayıda Asya ülkesinin havayolu şirketi, Keşmir bölgesinde Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle Avrupa'ya giden veya Avrupa'dan gelen uçuşlarını yeniden yönlendirdiklerini ya da iptal ettiklerini açıkladı.

BM: "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, bu saldırıya ilişkin, "Genel Sekreter, Hindistan'ın Kontrol Hattı ve uluslararası sınır boyunca yürüttüğü askeri operasyonlardan büyük endişe duymaktadır. Her iki ülkeye de azami askeri itidal çağrısında bulunuyor. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz" dedi.

Trump: "Uzun zamandır savaşıyorlar, umarım çok çabuk sona erer"

ABD Başkanı Donald Trump'a gazeteciler tarafından devam eden krizle ilgili sorular yöneltildi. Trump, konuya ilişkin soruları, "Bu çok utanç verici. Oval Ofis'in kapısından girerken haberimiz oldu. Sanırım insanlar biraz geçmişe dayanarak bir şeyler olacağını biliyorlardı. Uzun zamandır savaşıyorlar. Umarım çok çabuk sona erer" diyerek yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, her iki ülkeye de "Güney Asya'da uzun vadeli barış ve bölgesel istikrarı koruyan sorumlu bir çözüm için çalışma" çağrısında bulundu. Bruce, "Her iki ülkenin hükümetleriyle de çeşitli düzeylerde temas halindeyiz" diye konuştu.

Fransa ve Rusya'dan itidal çağrısı

Fransa, saldırıların ardından Hindistan ve Pakistan'a "itidal" çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız medyasına verdiği bir demeçte, "Hindistan'ın terör belasına karşı kendini koruma arzusunu anlıyoruz, ancak hem Hindistan'ı hem de Pakistan'ı gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak ve elbette sivilleri korumak için itidalli olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan da itidal çağrısı yapıldı. Rus devlet haber ajansı Tass'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri çatışmanın tırmanmasından derin endişe duymaktadır. Rusya, Hindistan-Pakistan çatışmasının taraflarını bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla itidalli davranmaya çağırmaktadır" denildi.