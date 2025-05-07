Hindistan Ordusunun Saldırısı Sonrası İslamabad Havalimanı Kapatıldı
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıların ardından İslamabad Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
İSLAMABAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın başkentinde bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nın kapatılmış olduğu görülüyor, 7 Mayıs 2025.
Hindistan ordusu çarşamba günü erken saatlerde Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef aldığını açıkladı.
Saldırıların ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel