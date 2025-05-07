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Hindistan Ordusunun Saldırısı Sonrası İslamabad Havalimanı Kapatıldı

Hindistan Ordusunun Saldırısı Sonrası İslamabad Havalimanı Kapatıldı
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Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıların ardından İslamabad Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İSLAMABAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın başkentinde bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nın kapatılmış olduğu görülüyor, 7 Mayıs 2025.

Hindistan ordusu çarşamba günü erken saatlerde Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

Saldırıların ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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