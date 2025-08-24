Hindistan Ordusu Yerli Hava Savunma Sistemi'ni Başarıyla Test Etti

Hindistan ordusunun, yerli üretim "Entegre Hava Savunma Silah Sistemi'ni (IADWS)" başarıyla test ettiği bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığına bağlı Araştırma ve Geliştirme Organizasyonunun (DRDO) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin Odisha eyaleti açıklarında test edildiği belirtildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de X'ten yaptığı açıklamada DRDO tarafından geliştirilen "Entegre Hava Savunma Silah Sistemi'nin" ilk testinin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Singh, bu sistemin, "hızlı tepki veren karadan havaya füze, gelişmiş çok kısa menzilli hava savunma sistemi füzeleri" gibi yerli silahlardan oluştuğunu kaydetti.