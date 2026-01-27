Hindistan ordusu, Pakistan ve Çin sınırlarında alçak irtifa hava sahasını izleyecek

Hindistan ordusu, Çin ve Pakistan sınırları boyunca alçak irtifa hava sahasını izlemek amacıyla yeni hava komuta ve kontrol merkezleri kuracağını açıkladı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ordu, Pakistan'a yönelik düzenlenen "Sindoor Operasyonu'nun" ardından konuşlanma stratejisinde değişikliğe gitti.

Buna göre, ordu yetkilileri, insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasına girmesini önlemek amacıyla sınırdan itibaren 35 kilometrelik mesafe içinde, 3 kilometre irtifaya kadar uçan araçların izlenmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Söz konusu alan içinde yürütülen İHA faaliyetlerinin yüzde 97'sinin ordu tarafından yürütüldüğünü belirten yetkililer, Çin ve Pakistan sınırları boyunca hava komuta ve kontrol merkezleri kurulacağını kaydetti.

Yetkililer, bu merkezlerin hava sahasının izlenmesinin yanı sıra sınır ötesindeki İHA fırlatma ve düşman İHA'larını etkisiz hale getirme görevlerini de üstleneceğini ifade etti.

Hindistan ordusunun, batı cephesinde 10 bin, Çin ile geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nda (LAC) ise 20 binden fazla İHA'yı işletme kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini aktaran yetkililer, hava kuvvetleri ve istihbarat birimleri ile işbirliği içinde çalışılacağını belirtti.

Yetkililer, ayrıca, ordunun 2 roket kuvvet birimi, 2 birleşik silahlı tugay ve 21 Bhairav taburu konuşlandırdığını, topçu birliklerinin menzilinin ise 150 kilometreden 1000 kilometreye çıkarıldığını kaydetti.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan'ın, 22 Nisan 2025'te Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İslamabad hükümeti can kayıpları için başsağlığı dilerken, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddetmiş ve Hindistan'ın "pervasız ve sorumsuz davranışlarını" kınamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, 1960 tarihli İndus Suları Anlaşması'nı askıya almıştı.

Yeni Delhi hükümeti, Pahalgam saldırısıyla Pakistan arasında bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kriz, uluslararası uzmanlarca, iki komşu nükleer güç arasında "onlarca yıldır yaşanan en şiddetli çatışma" olarak nitelendiriliyor.