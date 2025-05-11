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Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Düzenledi

Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Düzenledi
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Hindistan, 7-10 Mayıs tarihlerinde ‘Sindoor Operasyonu’ kapsamında Pakistan'a ait hava üslerini hedef aldığını ve birkaç uçağın düşürüldüğünü iddia etti. Operasyonda 100’den fazla 'terörist' öldürüldüğü öne sürüldü.

Hindistan ordusu, 7-10 Mayıs'ta başlatılan "Sindoor Operasyonu" kapsamında Pakistan'a ait F-16 hava üslerini, eğitim merkezlerini ve hava savunma birimlerinin hedef alındığını ve Pakistan'a ait "birkaç uçağın" düşürüldüğünü iddia etti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ak Bharti, düzenlenen basın toplantısında Sindoor Operasyonu'na ilişkin detayları açıkladı.

"( Pakistan'a ait) Uçakların, sınırımızdan içeri girmesi engellendi. Birkaç uçak düşürdük." şeklinde konuşan Bharti, Pakistan tarafında da "kayıplara yol açtıklarını" belirtti.

Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai, aynı basın toplantısında yaptığı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında Pakistan tarafında "terörist" olduğunu iddia ettiği 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri dün, ülkesinin Pakistan ile vardığı "askeri eylemlerin durdurulması" anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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