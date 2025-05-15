Hindistan Ordusu, Manipur'da 10 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Hindistan Ordusu, Manipur'da 10 Militanı Etkisiz Hale Getirdi
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Hindistan ordusu, Manipur eyaletinde yürütülen bir operasyonda 10 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hindistan ordusu, Myanmar sınırında bulunan ve şiddet olaylarıyla gündeme gelen Manipur eyaletinde yürütülen operasyonda, 10 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hindistan Ordusu Doğu Komutanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Manipur'un Chandel bölgesinde operasyon başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, silahlı bir grubun, Hindistan ordusuna ateş açtığı kaydedildi.

Hindistan ordusunun saldırılara karşılık verdiği belirtilen açıklamada, 10 militanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Manipur eyaleti, Mayıs 2023'ten bu yana çoğunluktaki Meiteiler ile azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasında yaşanan etnik şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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