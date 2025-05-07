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Hindistan Ordusu, Keşmir'de Pakistan'a Misilleme Saldırıları Düzenledi

Hindistan Ordusu, Keşmir'de Pakistan'a Misilleme Saldırıları Düzenledi
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Hindistan ordusu, Srinagar'ın doğusundaki Pahalgam bölgesinde gerçekleşen saldırının ardından, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

SRINAGAR, 7 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın eteklerindeki bir kontrol noktası yakınında nöbet tutan Hindistan paramiliter güçleri, 7 Mayıs 2025.

Hindistan ordusu çarşamba günü erken saatlerde Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada saldırıların, geçtiğimiz ay Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 89 kilometre doğusundaki Pahalgam kasabasının Baisaran bölgesinde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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