Hindistan Ordusu, Çin ile Sınırda Hava Savunma Sistemi Testi Yaptı

Hindistan ordusu, Çin ile geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Ladakh bölgesinde yerli üretim hava savunma sistemini test etti.

Hindistan'da yayın yapan The Economic Times'ın haberine göre, Hint ordusunun doğu sınırındaki fiili kontrol hattından sorumlu birliği, yerli üretim hava savunma sistemi "Akash Prime"ın testleri kapsamında tanklar ve çeşitli ağır silah sistemleriyle atışlar yaptı.

Hindistan ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ladakh'ta icra edilen bu entegre atış tatbikatı, yeni nesil ekipmanların ve muharebe dengeleyicilerinin katılımıyla müşterek hareket kabiliyetini artırmak ve taktik, teknik ile prosedürlerin geçerliliğini test etmeyi hedefledi." ifadelerine yer verdi.

Yerli üretim hava savunma sistemi "Akash Prime"ın testi, Hindistan ile Çin arasında sınır ihtilaflarının sürdüğü ve bölgesel askeri hareketliliğin arttığı bir döneme denk geldi.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21. turu, 21 Şubat 2024'te Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan LAC'ın batı sektörünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede kalan sorunların çözümüne odaklandığı bildirilmişti.