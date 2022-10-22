Hindistan Önümüzdeki Yıl Üçüncü Ay Görevi Chandrayaan-3'ü Fırlatmayı Planlıyor Güncel Haberler YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio Cuma günü, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (IRSO) önümüzdeki Haziran ayında üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü fırlatmayı planladığını duyurdu. YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio Cuma günü, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (IRSO) önümüzdeki Haziran ayında üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü fırlatmayı planladığını duyurdu. Radyo, ISRO'nun 2024'e kadar uzaya Hindistanlı astronot göndermek istediğini de bildirdi. Hindistan Federal Uzay Dairesi Devlet Bakanı Jitendra Singh, üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ün ilerleyişinin, geçen yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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