Hindistan Önümüzdeki Yıl Üçüncü Ay Görevi Chandrayaan-3'ü Fırlatmayı Planlıyor
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YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio Cuma günü, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (IRSO) önümüzdeki Haziran ayında üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü fırlatmayı planladığını duyurdu.
YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio Cuma günü, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (IRSO) önümüzdeki Haziran ayında üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü fırlatmayı planladığını duyurdu.
Radyo, ISRO'nun 2024'e kadar uzaya Hindistanlı astronot göndermek istediğini de bildirdi.
Hindistan Federal Uzay Dairesi Devlet Bakanı Jitendra Singh, üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ün ilerleyişinin, geçen yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğradığını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel