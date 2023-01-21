Hindistan Olimpiyat Birliği Cinsel Taciz İddialarını Soruşturmak İçin Komite Kurdu

YENİ DELHİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Olimpiyat Birliği, Cuma günü, Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı'na yönelik iddiaları araştırmak için yedi kişilik bir komite kurdu.

YENİ DELHİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Olimpiyat Birliği, Cuma günü, Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı'na yönelik iddiaları araştırmak için yedi kişilik bir komite kurdu. Güreşçiler, federasyon başkanı Brijbhushan Sharan Singh'i cinsel tacizle suçluyor.

Komitede iki avukat, kadın boksör Mary Kom ve güreşçiler Yogeshwar Dutt, Dola Banerjee, Alaknanda Ashok, Sahdev Yadav yer alıyor.

Yeni Delhi'nin merkezinde üç gündür protesto gösterisi yapan güreşçiler, iddiaların soruşturulması için soruşturma komitesi kurulmasını talep etmişti.

Hindistan Olimpiyat Federasyonu Başkanı P.T. Usha'ya mektup yazan güreşçiler, Hindistan Güreş Federasyonu'nu mali kaynakları kötüye kullanmakla suçlamış, ulusal kamptaki antrenörlerin ve spor bilimleri personelinin "tamamen yetersiz" olduğunu iddia etmişti.

Güreşçiler ayrıca Hindistan Güreş Federasyonu'nun dağıtılmasını ve başkanının görevden alınmasını talep etti. Mektupta, "Federasyon meselelerinin güreşçilerle istişare içinde yürütülmesi için yeni bir komite oluşturulmalı" denildi.

Son 24 saat içinde biri ülkenin spor bakanı Anurag Thakur olmak üzere protestocu güreşçiler ile federal hükümet arasında yapılan iki tur görüşme sonuçsuz kaldı. Konuyu çözmek için Yeni Delhi'de spor bakanıyla yapılan üçüncü görüşme devam ediyor.

Seçim yarışını kendi bileğinin gücüyle kazandığı için yönetimde olduğunu belirten ve bu pozisyona "kimsenin lütfuyla gelmediğini" söyleyen Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı ise görevden ayrılmama konusunda kararlılığını sürdürdü.