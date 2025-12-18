Haberler

Hindistan'da Halk Meclisi, nükleer enerji sektörünü özel yatırımlara açan yasayı onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Lok Sabha'sı, özel şirketlerin nükleer enerji sektörüne girmesini sağlayacak yeni yasayı kabul etti. Yasa, özel şirketlerin nükleer tesis kurma ve işletme yetkisi almasına olanak tanırken, bazı kritik faaliyetlerin hükümet kontrolünde kalacağını belirtiyor.

Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha), yeni nükleer enerji yasasını kabul ederek özel şirketlerin bu sektöre girmesinin önünü açtı.

The Times of India'nın haberine göre, Lok Sabha milletvekilleri "Hindistan'ı Dönüştürmek İçin Nükleer Enerjinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Geliştirilmesi Yasası"nı (SHANTI) kabul etti.

Yasa kapsamında ülke geneli özel şirketler ve bünyelerindeki girişimler, daha önce devlet işletmeleri sorumluluğunda nükleer tesisler kurmak, işletmek ve nükleer yakıt taşıma faaliyetleri için yetki başvurusunda bulunabilecek.

Nükleer enerjinin sektörler genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlayan yasa, buna karşın uranyum zenginleştirme, kullanılmış yakıt yönetimi dahil bazı kritik faaliyetleri hükümet kontrolünde tutacak.

Bilim ve Teknoloji Bakanı ve Yer Bilimleri Bakanı Jitendra Singh, yasanın nükleer hasar için pragmatik bir hukuki sorumluluk rejimi sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Lok Sabha'dan onay elde eden yasanın yürürlüğe girmesi için üst meclis olarak bilinen "Rajya Sabha"da da onaylanması gerekecek.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title