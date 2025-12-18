Hindistan'da Halk Meclisi, nükleer enerji sektörünü özel yatırımlara açan yasayı onayladı

Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha), yeni nükleer enerji yasasını kabul ederek özel şirketlerin bu sektöre girmesinin önünü açtı.

The Times of India'nın haberine göre, Lok Sabha milletvekilleri "Hindistan'ı Dönüştürmek İçin Nükleer Enerjinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Geliştirilmesi Yasası"nı (SHANTI) kabul etti.

Yasa kapsamında ülke geneli özel şirketler ve bünyelerindeki girişimler, daha önce devlet işletmeleri sorumluluğunda nükleer tesisler kurmak, işletmek ve nükleer yakıt taşıma faaliyetleri için yetki başvurusunda bulunabilecek.

Nükleer enerjinin sektörler genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlayan yasa, buna karşın uranyum zenginleştirme, kullanılmış yakıt yönetimi dahil bazı kritik faaliyetleri hükümet kontrolünde tutacak.

Bilim ve Teknoloji Bakanı ve Yer Bilimleri Bakanı Jitendra Singh, yasanın nükleer hasar için pragmatik bir hukuki sorumluluk rejimi sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Lok Sabha'dan onay elde eden yasanın yürürlüğe girmesi için üst meclis olarak bilinen "Rajya Sabha"da da onaylanması gerekecek.