Hindistan, Myanmar'daki siyasi idamlardan "derin endişe" duyuyor - Haberler

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Hindistan, Myanmar'daki siyasi idamlardan "derin endişe" duyuyor

Hindistan, Myanmar'daki siyasi idamlardan 'derin endişe' duyuyor

YENİ Hindistan, askeri cunta yönetimi altındaki Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesinden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

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YENİ Hindistan, askeri cunta yönetimi altındaki Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesinden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, ülkesinin idamları endişe içinde izlediğini ve komşu ülke olarak sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

Myanmar halkının bir dostu olarak Myanmar demokrasisini desteleyeceğini aktaran Bagchi, "hukukun üstünlüğü ve demokratik süreç desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 askeri darbesi sonrası tutuklanan ve aralarında eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle 25 Temmuz'da idam edilmişti.

Askeri yönetim yaptığı açıklamada, infazların nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermemişti.

Açıklamada mahkumların "şiddet içeren ve insanlık dışı terör cinayetlerini planladıkları ve yönettikleri" için "yasal prosedürlere uygun olarak" idam edildiği kaydedilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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