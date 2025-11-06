Haberler

Hindistan, Myanmar'daki Siber Dolandırıcılık Merkezinden Vatandaşlarını Geri Getiriyor

Hindistan, Myanmar'daki siber dolandırıcılık merkezinde zorla çalıştırılan vatandaşlarını Tayland'dan geri getirmeye başladı. Toplam 465 Hindistan vatandaşından 270'i bugün ülkesine dönecek.

MAE Hindistan'ın, Myanmar'daki siber dolandırıcılık merkezinde zorla çalıştırıldıkları belirtilen ve buradan kaçarak Tayland'a sığınan vatandaşlarını, ülkeye geri getirmeye başladığı bildirildi.

Tayland ordusundan, Myanmar'daki dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılan Hindistan vatandaşlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Ekimde Myanmar'daki bir siber dolandırıcılık merkezine düzenlenen baskının ardından kaçarak Tayland'a sığınan bu kişileri taşıyan, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağının, Tayland'dan Hindistan'a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, gün içinde ikinci bir uçağın daha kalkmasının planlandığı aktarılarak toplam 465 Hindistan vatandaşından yaklaşık 270'inin bugün ülkesine döneceği, geri kalanların da 10 Kasım'da Tayland'dan ayrılacağı kaydedildi.

Myanmar'daki dolandırıcılık merkezine düzenlenen baskının ardından 28 ülkeden 1500'ü aşkın kişinin de Tayland'a kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, martta da Myanmar'daki benzer siber suç operasyonlarından etkilenen 549 vatandaşını ülkesine geri getirmişti.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
