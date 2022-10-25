Hindistan Medyası: Omicron'un Xbb.3 Varyantının Hindistan'da Baskın Hale Gelmesinden Endişe Ediliyor

YENİ DELHİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın The Times of India gazetesinin Salı günü yayınladığı ve bilim insanlarına dayandırdığı haberine göre, Omicron'un XBB alt varyantı, özellikle XBB.3, bir ay içinde Hindistan'da Kovid-19 virüsünün baskın varyantı haline gelebilir.

YENİ DELHİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın The Times of India gazetesinin Salı günü yayınladığı ve bilim insanlarına dayandırdığı haberine göre, Omicron'un XBB alt varyantı, özellikle XBB.3, bir ay içinde Hindistan'da Kovid-19 virüsünün baskın varyantı haline gelebilir.

Habere göre, bu ayın başında 71 olan teyit edilmiş XBB'nin yol açtığı Kovid-19 enfeksiyon vaka sayısı, 23 Ekim itibarıyla 136'ya sıçradı. Haberde "Pazartesi günü vaka sayısı 235 oldu" ifadeleri de yer aldı.

Haberde, Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu'ndan (INSACOG) üst düzey bir bilim insanının XBB.3 varyantının Hindistan'da "maksimum vaka sayısıyla" başı çektiğini söylediği aktarıldı.

Habere göre, bu Güney Asya ülkesinin doğusundaki Batı Bengal eyaleti 103 vaka ile bu tür enfeksiyonların en yüksek sayısını bildirdi.

Haberde, "Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyardı. Maharaştra eyaletinde sağlık departmanı, XBB'nin yol açtığı olası bir yükselişin Kasım ortasına kadar zirveye ulaşabileceği konusunda uyardı" ifadesi de yer aldı.

Hindistan'ın ulusal Kovid-19 görev gücünün üyelerinden biri olan Dr. Sanjay Pujari'ye göre, genomik sürveyansın sürmesi gerekiyor. Pujari, "Bu alt varyantların hastalık şiddeti üzerindeki etkisinin araştırılması ve (Kovid-19 aşısı) takviyesinin, en azından daha yüksek risk altındakiler için iyileştirilmesi gerekiyor" diye ekledi.

İlk kez Ağustos ayında tespit edilen XBB varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şimdiye kadar tespit edilenler arasında bağışıklık sisteminden en çok kaçan Kovid-19 virüsleri arasında sayılmıştı. Varyant, Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor.