Hindistan, Malezya, Avustralya ve Pakistan'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Hindistan, Malezya, Avustralya ve Pakistan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Hindistan Başbakanlık Ofisi'nden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Modi'nin İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısından duyduğu "derin endişeyi" dile getirdiği ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesini kınadığı ifade edildi.

Modi'nin Katar'ın, Gazze'de ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürüttüğü arabuluculuk çabaları da dahil olmak üzere, bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki rolünü takdir ettiği aktarılan açıklamada, "Başbakan, tüm sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine ve gerginliğin tırmanmasının önlenmesine olan desteğini yineledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin, Hindistan-Katar stratejik ortaklığındaki sürekli ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiği belirtilerek, karşılıklı çıkarların olduğu tüm alanlarda ikili işbirliğini ilerletme taahhütlerini yineledikleri vurgulandı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Enver, İsrail'in Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıyı en sert ifadelerle kınadı.

Orta Doğu'da arabuluculuk ve diyalog süreçlerinde önemli rol oynayan Katar'ın hedef alınmasının "barış ve diplomasinin hiçe sayılması" anlamına geldiğini belirten Enver, "Böyle bir saldırı savunulamaz ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Enver, ülkesinin Katar ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bu "feci saldırganlığı" nedeniyle sorumlu tutulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in saldırısının barış müzakerelerini riske attığını belirterek, söz konusu saldırıyı kınadı.

İsrail'in saldırısının Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini kaydeden Albanese, bölgede barışın sağlandığını görmek istediğini kaydetti.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles da ülkesinin İsrail'in saldırısı nedeniyle "derinden endişe" duyduğunu aktardı.

Söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirten Marles, bu saldırının Gazze'deki ateşkesi tehlikeye attığı ve Orta Doğu'daki tansiyonu tırmandırdığını ifade etti.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, İslamabad yönetiminin saldırı sonrası attığı adımlara ilişkin detay verdi.

Dar, ülkesinin, Cezayir ve Somali ile beraber İsrail'in söz konusu saldırganlığını görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talep ettiğini açıkladı.

Pakistan'ın, Katar'ın 15 Eylül'de Doha'da Olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yapma kararını memnuniyetle karşıladığını aktaran Dar, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği'ne, söz konusu zirvede ülkesinin eş sponsorluk ve eş başkanlık yapmaya hazır olduğunu resmen ilettiklerini ifade etti.

Katar'da Hamas müzakere heyetine İsrail saldırısı

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.