Hindistan, Maldivler'deki askerlerini tamamen çekti

Hindistan, Maldivler ile martta varılan mutabakat kapsamında bu ülkeden askeri personelinin tamamını çekti.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hina Valid, Sun Online haber sitesine yaptığı açıklamada, Maldivler'de konuşlu son Hint askerlerinin de ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Hindistan'ın, Maldivler'den askerlerinin tamamını çekmesi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Maldivler Dışişleri Bakanı Moosa Zameer'in Yeni Delhi'de görüşmesinin ardından geldi.

Hindistan'a ilk resmi ziyaretini yapan Zameer, dün mevkidaşı Jaishankar ile başkent Yeni Delhi'de bir araya gelmişti.

Jaishankar, Maldivler ile çeşitli alanlarda perspektiflerin yakınlaşmasını umduğunu vurgulamıştı.

Hint askerlerinin Maldivler'den ayrılması

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Muizzu, muhalefetin eleştirilerinin hedefinde olan Hint askerlerinin ilk grubunun 10 Mart'a kadar gönderileceğini, kalanların da 10 Mayıs'a kadar ülkeden ayrılacağını belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Maldivler'in, ülkeden ayrılacak Hint asker grubunun yerine sivil personel görevlendirmeyi planladığını bildirmişti.

Maldivler Savunma Bakanlığı, 5 Mart'ta Çin ile askeri alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu.