Hindistan, Kısa Menzilli Balistik Füzeleri Başarıyla Test Etti

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Hindistan, Prithvi-II ve Agni-1 isimli kısa menzilli balistik füze sistemlerinin başarılı test atışlarını gerçekleştirdiğini duyurdu. Testler, Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha açıklarında yapıldı.

Hindistan, "Prithvi-II ve Agni-1" isimli kısa menzilli iki balistik füzenin başarılı şekilde test edildiğini duyurdu.

Hindistan Basın Bilgi Bürosu'ndan yapılan açıklamada, test atışının Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletinin Chandipur açıklarında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Prithvi-II ve Agni-1" adlı kısa menzilli balistik füzelerin başarılı şekilde test edildiği belirtilerek, "Tüm operasyonel ve teknik parametreler uygun bulundu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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