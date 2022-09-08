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Hindistan, Karadan Havaya Hızlı Tepki Füzesi'ni test etti

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Hindistan, Karadan Havaya Hızlı Tepki Füzesi'ni test etti

Hindistan'ın, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde Karadan Havaya Hızlı Tepki Füzesi'ni (QRSAM) test ettiği bildirildi.

Hindistan'ın, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde Karadan Havaya Hızlı Tepki Füzesi'ni (QRSAM) test ettiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, QRSAM'ın test atışları, Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) ve Hindistan ordusu tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, farklı senaryolarda füze sistemlerinin kapasitesini değerlendirmek için çeşitli tehdit türleri ve yüksek hızlı hava hedeflerine karşı test atışlarının başarıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, deneme atışlarında uzun menzilli orta irtifa, kısa menzilli yüksek irtifa manevralı hedeflere karşı 6 füzenin ateşlendiği belirtildi.

Deneme atışlarında takip, atış, isabet ve kontrol mekanizmalarının doğruluğu gibi hedeflenen sonuçların tam olarak elde edildiği belirtilen açıklamada, QRSAM'ın hareket halindeki fırlatıcılar üzerinden de seri şekilde ateşlenebileceği bilgisi paylaşıldı.

Karadan havaya atış yapabilen QRSAM'ın kısa süre içerisinde Hindistan ordusunun kullanımına sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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