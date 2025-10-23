Haberler

Hindistan, Kabil'deki Misyonunu Büyükelçilik Statüsüne Yükseltti

Güncelleme:
Afganistan hükümeti, Hindistan'ın Kabil'deki misyonunu büyükelçilik statüsüne yükseltme kararını memnuniyetle karşıladı. Bu adım, ikili güven ve işbirliğini artırma potansiyeline sahip.

KABİL, 23 Ekim (Xinhua) -- Afganistan hükümetinin baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, Hindistan'ın Kabil'deki misyonunu büyükelçilik statüsüne yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve böyle bir adımın ikili güven ve işbirliğini artıracağını söyledi.

Mücahid, yerel TOLOnews televizyon kanalına çarşamba günü verdiği demeçte Afganistan İslam Emirliği'nin, Hindistan ile ilişkilerini daha da genişletmek için çalışacağını söyledi.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın salı gecesi bildirdiğine göre Hindistan hükümeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki misyonunu derhal geçerli olmak üzere büyükelçilik statüsüne yükseltti.

Hindistan da birçok ülke gibi Batı destekli önceki rejimin çökmesi ve Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

2022'de Kabil'de teknik misyon açan Hindistan, Afganistan ile insani yardım işbirliğini sürdürdü.

