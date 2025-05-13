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Hindistan, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini memnuniyetle karşıladı

Hindistan, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini memnuniyetle karşıladı
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Jaiswal, yaptığı basın açıklamasında, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya- Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Jaiswal, "Rusya ve Ukrayna arasında yapılacağı duyurulan doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmeler, her iki tarafın da endişelerini diyalog ve diplomasi yoluyla gidermesi için fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Jaiswal, Yeni Delhi yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ve erken barışın sağlanabilmesi için "samimi ve yapıcı" diyalog kurulmasını savunduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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