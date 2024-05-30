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Hindistan, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısından derin endişe duyuyor

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik saldırısı nedeniyle derin endişe duyduğunu bildirdi. İsrail tarafı, sorumluluğu kabul etti ve soruşturma başlattı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik 26 Mayıs'taki saldırısı nedeniyle "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, sivil nüfusun korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini daima vurguladığını belirtti.

Sözcü Jaiswal, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik 26 Mayıs'taki saldırısı nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade ederek, "İsrail tarafı, trajik hadise sebebiyle sorumluluğu kabul etti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırılarını durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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