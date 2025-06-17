Hindistan, İran'daki Vatandaşlarına Güvenli Bölgelere Gitmeleri Çağrısında Bulundu

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Hindistan, Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla İran'daki vatandaşlarına güvenli bölgelere geçmeleri için uyarıda bulundu. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından sivil kayıplar artarken, Hindistan vatandaşlarının şehir dışına çıkmaları öneriliyor.

Hindistan, İran'daki vatandaşlarına başkent Tahran dışındaki güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki vatandaşlarını uyardı.

Açıklamada, kendi imkanlarıyla Tahran'dan ayrılabilecek durumda olan tüm Hindistan vatandaşlarına, şehir dışındaki daha güvenli bölgelere gitmeleri tavsiye edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kayıp 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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