Hindistan, İndus Su Antlaşması'nı Sınır Ötesi Terörizme Bağladı

Hindistan, İndus Su Antlaşması'nı Sınır Ötesi Terörizme Bağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan’ın sınır ötesi terörizmi durdurmadıkça İndus Su Antlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı. Pakistan'ın antlaşmaya ilişkin görüşmelere yeniden başlama talebinin ardından gelen bu açıklama, bölgedeki gerilimi artırabilir.

YENİ DELHİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan tarafından Hindistan'a yönelik "sınır ötesi terörizme" son verilmedikçe İndus Su Antlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

Jaishankar'ın açıklamasından bir gün önce Pakistan, antlaşmaya ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılması talebini ilettiğini bildirmişti.

22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 turistin öldürülmesinin ardından Hindistan, saldırıdan "Pakistan topraklarında eğitilen teröristleri" sorumlu tutarak su antlaşmasını askıya almıştı.

Jaishankar perşembe günü başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, "İndus Su Antlaşması askıya alınmıştır ve Pakistan sınır ötesi terörizmi inandırıcı ve geri dönülmez bir şekilde durdurana kadar yürürlüğe girmeyecektir" ifadelerini kullandı.

1960 yılında imzalanan İndus Su Antlaşması, İndus Nehri ve kollarındaki suyun iki ülke arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin hükümler içeriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme başladı
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim

İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama! Putin'i andı
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.