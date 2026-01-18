Haberler

Hindistan, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo şirketine yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, IndiGo'nun Aralık 2025'teki büyük uçuş aksaklıkları sonucu 2,4 milyon dolara varan ceza verdi. 2 bin 507 uçuşun iptal edildiği ve 300 binden fazla yolcunun mağdur olduğu belirtildi. Şirketten ayrıca 5 milyon dolar teminat da istenildi.

Hindistan, Aralık 2025'te yaşanan uçuş aksamaları nedeniyle ülkenin en büyük hava yolu şirketi IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Bakanlığının talimatıyla 3-5 Aralık 2025'te IndiGo'nun operasyonlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, inceleme kapsamında 2 bin 507 uçuşun iptal edildiği, 1852 uçuşun ertelendiği ve bu süreçte 300 binden fazla yolcunun havalimanlarında mahsur kaldığının tespit edildiği belirtildi.

IndiGo'ya, üst düzey yöneticilere uyarı verilmesi ve Operasyon Kontrol Merkezinin başındaki yöneticinin görevden alınması talimatı da verildiği kaydedilen açıklamada, aksaklıkların başlıca nedenleri arasında operasyonların aşırı optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zaaflar gösterildi.

Açıklamada, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar para cezası verildiği ifade edilerek, ayrıca şirketin düzenlemelere uyumunu ve uzun vadeli yapısal düzeltmeleri güvence altına almak amacıyla şirketten 5 milyon doların üzerinde bir meblağı banka teminatı olarak sunmasının istendiği aktarıldı.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havalimanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla sefer iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Kritik ilçe el değiştirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı