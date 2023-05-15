Hindistan'ın Uttar Pradeş Eyaletinde 40 Maymun Ölü Bulundu
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YENİ DELHİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde en az 40 maymun ölü bulundu.
YENİ DELHİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde en az 40 maymun ölü bulundu.
Maymun cesetleri, Pazartesi günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin yaklaşık 121 kilometre doğusundaki Hapur bölgesinin Garhmukteshwar ormanlık alanında bulundu.
Orman idaresi yetkilisi, "Garhmukteshwar bölgesindeki çalılıklarda 40 maymunun ölü bulunduğunu öğrendik. Ekiplerimiz olay yerinde birkaç karpuz ve palmiye şekeri kapları buldu. Maymunların zehirlenmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.
Polis ekipleri olay yerine gelirken, maymun ölümleriyle ilgili soruşturma açıldı.
Orman yetkilisi, "Olay yerinde dağınık halde bulunan gıda maddelerine zehir konulup konulmadığını tespit etmek için numune alındı" dedi.
Öte yandan, orman idaresi yetkilileri maymun cesetlerinden bazılarını otopsi için Bareilly'deki Hindistan Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi.