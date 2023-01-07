Hindistan'ın Uttar Pradeş Eyaletinde 22 Kişi Soğuk Hava Dalgasında Kalp Krizi Geçirerek Öldü

YENİ DELHİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, soğuk hava dalgası koşullarında, eyalet başkenti Lucknow'un yaklaşık 88 km batısındaki Kanpur'da bir günde en az 22 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YENİ DELHİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, soğuk hava dalgası koşullarında, eyalet başkenti Lucknow'un yaklaşık 88 km batısındaki Kanpur'da bir günde en az 22 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Laxmipat Singhania Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Enstitüsü (LPS Kardiyoloji Enstitüsü) Kanpur tarafından yayınlanan verilere göre, Perşembe günü 723 kalp hastası hastanenin acil ve ayakta tedavi servisine (OPD) geldi.

Enstitü verileri ölenlerin yedisinin hastanede tedavi gören hastalardan oluştuğunu, 15'inin ise hastaneye ölü olarak getirildiğini ortaya koydu.

Hastanedeki doktorlar, kalp krizlerine yol açan kan basıncındaki ani artışı Kanpur'da yaygın olan soğuk hava dalgası koşullarına bağladı.

LPS Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Vinay Krishna, "Kanpur'da şiddetli soğuk hava dalgası yoğunlaştı, bu nedenle kalp rahatsızlıklarından muzdarip insanların şikayetleri arttı" dedi.

Kanpur'daki sağlık uzmanları, gençler de dahil olmak üzere insanlara kendilerini sıcak tutmalarını ve içeride kalmalarını tavsiye etti.

Kuzey Hindistan son birkaç gündür soğuk hava dalgasının pençesinde. Gündüz sıcaklıklarında önemli bir düşüş kaydedilen kuzey eyaletlerinde güneş ışığını görmek hala zor.