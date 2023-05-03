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Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı Başladı

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı Başladı

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AGARTALA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da çiftçiler erken çay hasadında çay yapraklarını özenle seçip topluyor.

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı BaşladıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın dış mahallelerinde bulunan bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AGARTALA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da çiftçiler erken çay hasadında çay yapraklarını özenle seçip topluyor.

Eyalet, verimli toprakları ve bol yağış alan iklimiyle çay yetiştirmeye uygun bir bölge olarak öne çıkıyor. Burada işlemden geçirilen yüksek kaliteli çay, köylülere iş imkanı yaratıyor ve büyük karlar getiriyor.

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı BaşladıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın dış mahallelerinde bulunan bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı BaşladıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın dış mahallelerinde bulunan bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı BaşladıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın dış mahallelerinde bulunan bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı BaşladıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın dış mahallelerinde bulunan bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Tripura Eyaletinde Çay Hasadı BaşladıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın dış mahallelerinde bulunan bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

1 Mayıs India Güncel Haberler

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