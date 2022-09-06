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Hindistan'ın teknoloji kenti Bangalore, şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı

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Hindistan'ın teknoloji kenti Bangalore, şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı

Hindistan'da tanınmış teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Bangalore kentinin bazı bölgeleri şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Hindistan'da tanınmış teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Bangalore kentinin bazı bölgeleri şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, iki gündür şiddetli yağışların etkili olduğu kentte yağışların 5 gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Microsoft, Apple ve Amazon gibi tanınmış teknoloji şirketlerinin ofislerinin bulunduğu kentin bazı bölümlerinin halen sular altında olduğu kaydedildi.

Kentte geniş çaplı elektrik kesintilerinin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde, insanların traktör tepesinde işe gittiği, kurtarma operasyonlarında teknelerin kullanıldığı görüldü.

Hint gazeteci Pooja Prasanna Al Jaazera'ya yaptığı açıklamada, "Açık konuşmak gerekirse, her yıl kentin bazı kısımlarının sular altında kaldığını görüyoruz ama bu daha önce görülmemiş bir durum." dedi.

Yetkililer, bölgenin bazı bölgelerinde, diğer eylül aylarının ilk haftasına kıyasla yüzde 150 daha fazla yağmur yağdığını söyledi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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