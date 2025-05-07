Hindistan'ın Saldırılarında Pakistan'da 26 Kişi Hayatını Kaybetti

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Füze saldırısı görüntüleri

Pakistan ordusu, çarşamba günü erken saatlerde Hindistan'ın Pakistan'da 6 sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Pakistan ordusu, çarşamba günü erken saatlerde Hindistan'ın Pakistan'da 6 sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Ahmed Şerif Chaudhry can kayıplarının Hindistan'ın Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgelerine düzenlediği saldırıları sonucu meydana geldiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)