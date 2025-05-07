Hindistan'ın Saldırılarında 26 Kişi Hayatını Kaybetti
Pakistan ordusu, Hindistan'ın Pakistan topraklarındaki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda en az 26 kişinin öldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı.
BAHAWALPUR, 7 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ordusunun medya kanadı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ahmed Şerif Chaudhry çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Hindistan'ın Pakistan'da 6 sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel