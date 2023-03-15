Hindistan'ın Puducherry Eyaletindeki Okullar H3n2 Virüsü Nedeniyle Tatil Edildi

YENİ DELHİ, 15 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın Puducherry eyaletinde H3N2 virüsünün yayılması nedeniyle eyaletteki bütün okullar 11 gün tatil edildi.

Açıklama, Çarşamba günü Puducherry Eğitim Bakanı A Namassivayam tarafından yapıldı.

Bakanın verdiği bilgiye göre devlet okulları, devlet destekli okullar ve özel okulların tamamında birden sekize kadar olan tüm sınıflar, viral yüksek ateşin yayılması nedeniyle 16 Mart'tan 26 Mart'a kadar kapalı kalacak.

Yerel yönetim, Puducherry Sağlık ve Aile Sağlığı Müdürlüğü'nün 15 yaşın altındaki çocukların viral yüksek ateşe karşı daha korunmasız olduklarını duyurmasının ardından okulların tatil edildiğini ilan etti.

Eyalette bugüne kadar viral H3N2 alt türüne ait 79 grip vakası bildirilirken, henüz H3N2 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Hindistan'ın pek çok bölgesinde grip vakalarında artış görülürken, virüse yakalananlar uzun süren rahatsızlık, öksürük, ateş ve solunum sorunlarından şikayet ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Entegre Hastalık İzleme Programı ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak çeşitli eyaletlerdeki mevsimsel grip durumunu yakın takibe aldığını açıkladı.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, mevsimsel gribin önlenmesine yönelik önlemler hakkında bir tavsiye yazısı yayımladı.

Federal Sağlık Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, Karnataka ve Haryana eyaletlerinde H3N2 gribinden kaynaklı birer ölüm bildirildiğini belirtmişti.