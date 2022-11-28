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Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sisli ve Soğuk Bir Sabah

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Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sisli ve Soğuk Bir Sabah

AMRİTSAR, 28 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bir çekçek çekicisi, soğuk bir sabahta sisin ortasında karayolunda ilerliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

AMRİTSAR, 28 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bir çekçek çekicisi, soğuk bir sabahta sisin ortasında karayolunda ilerliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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