Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sisli ve Soğuk Bir Sabah Güncel Haberler AMRİTSAR, 28 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bir çekçek çekicisi, soğuk bir sabahta sisin ortasında karayolunda ilerliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) AMRİTSAR, 28 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bir çekçek çekicisi, soğuk bir sabahta sisin ortasında karayolunda ilerliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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