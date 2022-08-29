Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları
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AMRİTSAR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sihler, Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti nin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta biraraya geldi.
AMRİTSAR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sihler, Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti nin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta biraraya geldi. Sihler, bu özel anı kutlamak için müzik çaldı ve dövüş sanatları sergiledi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta Sihlerin kutsal kitabı olan Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 41 8. yıl dönümü vesilesiyle Sri Guru Granth Sahib Ji'yi başında taşıyan bir Sih rahip (ortada), 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapın ak'ta Sihlerin kutsal kitabı olan Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 41 8. yıl dönümü vesilesiyle özel altın bir tahtırevanda Sri Guru Granth Sahib Ji'yi taşıyan Sihler, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapın ak'ta Sihlerin kutsal kitabı olan Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 41 8. yıl dönümü vesilesiyle dışarı çıkarılan Sri Guru Granth Sahib Ji'yi başında taşıyan bir Sih rahip (ortada), 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapın ak'ta Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü vesilesiyle Sih dövüş sanatı Gatka performansı sergileyen Sihler, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)