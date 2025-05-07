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Hindistan'ın Pakistan'a Yaptığı Saldırı Sonrası Hasar Görüntülendi

Hindistan'ın Pakistan'a Yaptığı Saldırı Sonrası Hasar Görüntülendi
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Hindistan, Pakistan topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırılarında 5 yerleşim yeri ve 2 camiyi hedef alarak hasara yol açtı. Saldırılar sonucunda 26 sivil hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

- Hindistan'ın vurduğu Pakistan'daki hasar görüntülendi

AZAD KEŞMİR - Hindistan'ın Pakistan'da 5 yerleşim yeri ve 2 camiyi hedef alırken saldırılar nedeniyle yerleşim alanlarında meydana gelen hasar görüntülendi.

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, dün akşam misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hindistan'ın saldırdığı bölgelerde 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 46 sivilin de yaralanırken Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da 5 yerleşim yerini, Muzafferabad kentindeki Bilal Camisi ile Bahawalpur kentindeki bir camiyi vurduğunu ifade etti. Hindistan'da Pakistan'da hedef aldığı yerleşim alanlarında hasar meydana geldi. Saldırı nedeniyle yerleşim alanlarındaki evlerin duvarlarında delikler oluşurken enkazın çevrede bulunan araçlarda da hasara neden olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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