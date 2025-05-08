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Hindistan'ın Pakistan'a Saldırısı: 26 Sivil Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Pakistan'a Saldırısı: 26 Sivil Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği saldırı sonrası Keşmir'deki çatışmalarda 26 sivil yaşamını yitirirken, 46 kişi de yaralandı.

MURİDKE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ordusunun medya sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği saldırıda ve ardından Keşmir bölgesinin tartışmalı kısımlarını ayıran fiili sınır olan Kontrol Hattı boyunca Pakistan ve Hindistan birlikleri arasında çıkan çatışmalarda 26 sivilin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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