Hindistan'ın Pakistan'a Saldırısı: 26 Sivil Hayatını Kaybetti

MURİDKE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ordusunun medya sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği saldırıda ve ardından Keşmir bölgesinin tartışmalı kısımlarını ayıran fiili sınır olan Kontrol Hattı boyunca Pakistan ve Hindistan birlikleri arasında çıkan çatışmalarda 26 sivilin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını söyledi.