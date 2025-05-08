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Hindistan'ın Pakistan'a Hava Saldırısı Sonrası Havalimanları Kapatıldı

Hindistan'ın Pakistan'a Hava Saldırısı Sonrası Havalimanları Kapatıldı
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Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından, Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarında uçuşlar durduruldu. Pakistan, hava sahasını kapattığını ve uçuş yönlendirmelerine yeniden başlandığını duyurdu.

Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine dek ara verildiğini duyurdu.

Uçuşların durdurulması nedeniyle birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı.

Pakistan, saldırıların ardından hava sahasını 48 saatliğine kapattığını duyurmuş, bir süre sonra uçuşların yönlendirilmesine yeniden başlanmıştı. Başkent İslamabad ile Lahor varışlı uçuşlar, Karaçi ve diğer şehirlere aktarılıyordu.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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