Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı. Xinhua'nın All India Radio'ya dayandırdığı habere göre, yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 37 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Eyalette şimdiye kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 18 kişinin kurtarıldığını belirterek, bölgedeki zeminin gevşek olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında temkinli davranıldığını söyledi. Öte yandan özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığı bildirilmişti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini ifade etmişti. Singh yaptığı açıklamada, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirdi. Aralıklı yağışın devam ettiği bölgenin yakınlarında yaşayanlardan güvenli bölgelere taşınmaları istendi. Arama-kurtarma çalışmalarına, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 250'den fazla kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında ordu personelinin de bulunduğu belirtildi. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Koruyucu Aile Günü India Güncel Haberler

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