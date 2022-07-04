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Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 20 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 37'den 42'ye çıktığı belirtildi.

Üst düzey yetkili Solomon Fimate, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şimdiye kadar 18 kişi sağ çıkarıldı. Kayıp kişilerin hayatta olduğuna dair umudumuz az." dedi.

Yaşamını yitirenlerin 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu aktarılmış, 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede zeminin gevşek olmasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilmişti.

Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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