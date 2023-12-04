Hindistan'ın Manipur eyaletinde çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan silahlı çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olayları nedeniyle eyalette ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde iki topluluk arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, eyaletin Tengnoupal bölgesindeki Leithu köyünde Kuki ve Meitei toplulukları arasında silahlı çatışma çıktığına dair ihbar alındığı bildirildi.

Açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gidildiği ve çatışma sonucu hayatını kaybeden 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ölenlerin Leithu köyünden olmadığı, başka bir yerden gelmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.