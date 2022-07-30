Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

Çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor.

 - Güncelleme:

Çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor.

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu (NCRB) verilerine göre, eyalette her gün 30 çocuk kayıplara karışıyor ve bu çocuklardan 9'u asla bulunamıyor.

Eyalette kaybolan çocukların çoğunun iş, seks ve evlilik için kaçırıldığına inanılıyor.

Çocuk haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu Awaaz Vakfından Prashant Dubey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin çocuk ticaretini durdurmak için özel bir adım atması gerektiğini söyledi.

Eyalette çok sayıda çocuğun kaybolmasının başlıca nedenleri arasında yoksulluk, açlık, işsizlik gibi faktörlerin yattığını savunan Dubey, "Kast, toplum temelli ayrımcılık bu sorunun temelinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Madya Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı Narottam Mishra yaptığı açıklamada, hükümetin kayıp çocuklar için elinden geleni yaptığını, başarılı da olduğunu belirterek, Hindistan hükümetinin çocuk konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

India Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title