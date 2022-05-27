Hindistan'ın Ladakh bölgesinde asker taşıyan otobüs vadiye yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı - Haberler

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde asker taşıyan otobüs vadiye yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı
AA - Nuri Aydın - Güncel
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Hindistan'ın Çin ile sınır ihtilafı ve askeri çatışmalar yaşadığı Ladakh bölgesinde Hint askerlerini taşıyan otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 7 asker öldü, 19 asker yaralandı.
Hindistan'ın Çin ile sınır ihtilafı ve askeri çatışmalar yaşadığı Ladakh bölgesinde Hint askerlerini taşıyan otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 7 asker öldü, 19 asker yaralandı.
Polis, Ladakh bölgesinde ordu tarafından kiralanan otobüsün Nubra Vadisi'ne yuvarlandığını açıkladı.
Otobüsteki askerlerden 7'si öldü 19'u yaralandı.
Askeri yetkililer, yaralı askerlerin Chandigarh kentindeki askeri hastaneye kaldırıldığını belirtti.
AA / Nuri Aydın - Güncel