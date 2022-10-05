Hindistan'ın Kuzeyindeki Otobüs Kazasında 20'den Fazla Kişi Öldü

YENİ DELHİ, 5 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde yerel polisin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bir otobüsün bir vadiye düşmesi sonucu 20'den fazla kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

YENİ DELHİ, 5 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde yerel polisin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bir otobüsün bir vadiye düşmesi sonucu 20'den fazla kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Polis, şimdiye kadar 20 ceset çıkarıldığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis, davetlileri bir düğüne taşıyan otobüsün 500 metre derinliğindeki bir vadiye düştüğünü söyledi. Pauri Garhwal bölgesinin Dhumakot yakınında meydana gelen kaza esnasında otobüste yaklaşık 45 kişi bulunuyordu. Gece boyunca devam eden kurtarma çalışmalarında ekipler karanlık nedeniyle zorluk çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın yürek parçalayıcı olduğunu söyledi. Başbakan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu trajik zamanda aklım yaslı ailelerin yanında. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyorum. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazadan zarar görenlere her türlü yardım yapılacak" dedi.