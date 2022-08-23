Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz Güncel Haberler MORİGAON, 23 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam eyaletindeki nilüfer göleti bölge sakinlerini yaz sıcağında serinletiyor. MORİGAON, 23 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam eyaletindeki nilüfer göleti bölge sakinlerini yaz sıcağında serinletiyor. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde yer alan bir göletteki nilüfer çiçekleri, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette bir kadın nilüfer çiçeklerini topluyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette çiçek açmış bir nilüfer, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette ki nilüfer çiçeğinin üzerine bir yusufçuk konuyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xi nhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde bir Hint leyleği bir çeltik tarlasında yiyecek arıyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir göletteki nilüfer çiçeğinin üzerine bir yusufçuk konuyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xi nhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Assam India Güncel Haberler

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