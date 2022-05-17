Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi öldü - Haberler

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi öldü

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Assam eyaletinin Dima Hasao bölgesindeki yetkililere göre, bazı tren istasyonları sel nedeniyle çalışamazken, eyalete giden yollar ile köprülerin toprak kaymaları ve sular altında kalması nedeniyle 200 bin kişinin eyaletin geri kalanıyla iletişimi koptu.

Eyalette 4 kişi seller yaşamını yitirdi.

Ordu, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için helikopterler görevlendirdi.

Öte yandan dünz Arunaçhal Pradeş eyaletinde de şiddetli yağışlar ve çamur kaymaları yaşandı.

Eyaletin başkenti Itanagar'da küçük evlerin çökmesi sonucu 2 kişi ölürken, başka bir yerde de toprak kayması nedeniyle yol inşaatında çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, gelecek 4 gün boyunca bölgede çok şiddetli yağışın devam edeceği tahmininde bulundu.

2020'de Uttarkand eyaletinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle yaklaşık 200 kişi ölmüştü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Alaca - Güncel

India, Assam, Sel, Güncel, Haberler

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