Hindistan'ın kuzeybatısında yoğun sis etkisini sürdürüyor

YENİ DELHİ, 12 Ocak (Xinhua) -- Hintli yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki birçok eyaleti etkisi altına alan yoğun sisin henüz etkisini yitirmediğini söyledi.

Yoğun sis, karayolu ve demiryolu trafiğini de etkiliyor. Demiryolu yetkililerine göre, ulusal başkent Delhi'ye giden en az 24 tren seferinde gecikme yaşadı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'ne (IMD) göre, sabah saatlerinde Himachal Pradeş, Uttarakhand, Pencab, Uttar Pradeş, Tripura, Assam ve Meghalaya'da çok yoğun sis (görüş mesafesi 50 metrenin altında) görüldü. Buna ek olarak Haryana, Chandigarh, Rajasthan'ın kuzeybatısı, Bihar ve Odisha'nın belirli bölgelerinde yoğun sis (görüş mesafesi 50-200 metre) kaydedildi.

Meteoroloji dairesi, önümüzdeki beş gün boyunca Hindistan'ın kuzeybatısındaki belirli bölgelerde sabah saatlerinde yoğun ila çok yoğun sisin hakim olmaya devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan Perşembe günü soğuk hava dalgası koşulları başkent Delhi de dahil olmak üzere Hindistan'ın kuzeyindeki birçok eyalette yoğunlaştı.